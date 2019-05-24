Тарасов рассказал о попытках напоить Смолова 

Хавбек московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов рассказал об ощущениях после победы в Олимп — Кубке России, передает газета "Известия".
В финальной встрече "железнодорожники" взяли верх над "Уралом" — 1:0.
"Это круто. В этом весь смысл нашей игры: завоевывать титулы, брать медали, выигрывать кубки. Мы сразу настраивались на победу. Задачу выполнили, осталось удачно отыграть в чемпионате России. Если победим в заключительном туре "Уфу" и завоюем серебро первенства, то в принципе сезон можно будет назвать хорошим", — заявил Тарасов.
Он также объяснил, зачем затаскивал после победы в раздевалку Федора Смолова.
"Он весь сезон не пил, вообще ни капли спиртного. До игры сказал ему, что если мы заполучим трофей, то он обязательно выпьет из него шампанского. Он ответил уклончиво, но в итоге выпил", — улыбнулся полузащитник.
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