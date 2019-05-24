Экс-тренер «Ювентуса» Липпи снова возглавил сборную Китая по футболу

Бывший главный тренер «Ювентуса» и сборной Италии по футболу Марчелло Липпи через четыре месяца после отставки снова возглавил национальную команду Китая.

Об этом сообщает официальный сайт Китайской футбольной ассоциации (CFA).

«Мы убеждены в том, что Липпи и его помощники сделают всё возможное для китайской мужской сборной по футболу. Они помогут реализовать нашу мечту — пройти отборочный раунд к чемпионату мира 2022 года», — говорится в сообщении.

Итальянский специалист возглавлял сборную Китая с 2016 по январь 2019 года. Он покинул свой пост из-за окончания контракта. После этого команду начал тренировать Фабио Каннаваро , но подал в отставку после двух матчей у руля сборной.

Под руководством Липпи Китай доходил до четвертьфинала Кубка Азии 2019 года.