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Экс-тренер «Ювентуса» Липпи снова возглавил сборную Китая по футболу 

RT на русском + ещё 11 12 часов назад
Фото: Reuters
Бывший главный тренер «Ювентуса» и сборной Италии по футболу Марчелло Липпи через четыре месяца после отставки снова возглавил национальную команду Китая.
Об этом сообщает официальный сайт Китайской футбольной ассоциации (CFA).
«Мы убеждены в том, что Липпи и его помощники сделают всё возможное для китайской мужской сборной по футболу. Они помогут реализовать нашу мечту — пройти отборочный раунд к чемпионату мира 2022 года», — говорится в сообщении.
Итальянский специалист возглавлял сборную Китая с 2016 по январь 2019 года. Он покинул свой пост из-за окончания контракта. После этого команду начал тренировать Фабио Каннаваро, но подал в отставку после двух матчей у руля сборной.
Под руководством Липпи Китай доходил до четвертьфинала Кубка Азии 2019 года.
Ранее сообщалось, что китайский клуб предложил «Реалу» €120 млн за Бэйла.
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