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Экс-тренер «Арсенала» Венгер заявил, что скоро вернётся в футбол 

RT на русском + ещё 14 12 часов назад
Фото: Reuters
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о скором возвращении к работе.
«Я обязательно в скором времени вернусь в футбол. В какой должности, пока не знаю, в качестве тренера или нет. Аппетит, желание всё ещё есть. Футбол по-прежнему является моей страстью», — цитирует специалиста The Guardian.
По его словам, ему бы хотелось делиться своими знаниями. Пока что француз решает, как именно он хочет это делать.
«Решение будет принято очень быстро. Футбол — единственное, что у меня есть, об этом я немного знаю», — сказал Венгер.
Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год и вместе с клубом стал трёхкратным чемпионом Англии и семикратным обладателем Кубка страны. Помимо «канониров», Венгер тренировал французские «Монако» и «Нанси», а также японский «Нагоя Грампус».
Ранее сообщалось, что Венгер отказался возглавить «Лион».
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