СМИ: «Тоттенхэм» хочет приобрести футболиста «Реала»

Марко Асенсио. Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» заинтересован в трансфере полузащитника мадридского «Реала»

Об этом сообщает AS.

Руководство английского коллектива уже сделало запрос по трансферу игрока. Испанцы же отказались обсуждать переход, указав на сумму отступных в контракте Асенсио, которая составляет €700 млн При этом хавбек сам хочет остаться в «Реале».

В нынешнем сезоне футболист сыграл 44 матча, забил шесть мячей и сделал семь передач.

Ранее Зидан высказался о будущем Наваса в «Реале».