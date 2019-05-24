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СМИ: «Тоттенхэм» хочет приобрести футболиста «Реала» 

RT на русском 13 часов назад
Фото: Reuters
Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» заинтересован в трансфере полузащитника мадридского «Реала» Марко Асенсио.
Об этом сообщает AS.
Руководство английского коллектива уже сделало запрос по трансферу игрока. Испанцы же отказались обсуждать переход, указав на сумму отступных в контракте Асенсио, которая составляет €700 млн При этом хавбек сам хочет остаться в «Реале».
В нынешнем сезоне футболист сыграл 44 матча, забил шесть мячей и сделал семь передач.
Ранее Зидан высказался о будущем Наваса в «Реале».
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