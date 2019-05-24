Олимпийская чемпионка осудила Кокорина и Мамаева

Чемпионка мира по волейболу 2010 года Татьяна Кошелева недовольна присвоением игрокам сборной России по футболу званий заслуженных мастеров спорта после попадания в четвертьфинал мирового первенства 2018 года, передает "Спорт-Экспресс".

Спортсменка считает, что подобные решения обесценивают заслуги других спортсменов. Она напомнила, что женская команда по волейболу также пробилась в четвертьфинал чемпионата мира, но званий не получила.

"Это большая ответственность и искушение. Ребята выбрали не лучший путь получения опыта. Я надеюсь, что после этого инцидента они смогут изменить отношение к окружающим и спорту. Они должны соответствовать тому статусу, который имеют", — заключила Кошелева.

Ранее адвокат рассказал о состоянии выпавшей из окна свидетеля по делу Кокорина.