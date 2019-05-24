Дело футболистов: как Кокорин и Мамаев адаптировались в СИЗО

Потяева побывала в Бутырской тюрьме, где содержатся футболисты, в первую очередь с целью проверить, как идёт лечение травмированной ноги Кокорина. Оказалось, что нападающему «Зенита» требуется особая беговая дорожка, которая есть в распоряжении клуба. В настоящее время решается вопрос о том, чтобы спортивный инвентарь был передан СИЗО в качестве спонсорской помощи.

«Потом ее вывезти будет нельзя. К этому готовы коллеги из «Зенита». Надеюсь, что при включении в эту работу адвоката как связующего звена вопрос будет решен положительно», — отметила Потяева.

Омбудсмен подчеркнула, что настроение у обоих футболистов хорошее. Спортсмены продолжают тренироваться, поскольку рассчитывают продолжить карьеру по выходу на свободу. Кроме того, мужчины много читают и стараются отвечать на письма болельщиков.

«У Александра огромное количество обращений от его болельщиков. У него в камере пачки писем», — подчёркивает уполномоченный по правам человека.

8 мая суд признал футболистов виновными в хулиганстве и нанесении побоев двум жителям столицы. В результате Александра Кокорина приговорили к одному году и шести месяцам колонии общего режима, Павел Мамаев получил один год и пять месяцев лишения свободы.