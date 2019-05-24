Глушаков опубликовал мем о трансферной политике «Спартака»

Полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков опубликовал в своём Instagram мем о трансферной политике клуба.

Фото сопровождается следующей надписью: «Стало известно, что в межсезонье „Спартак“ не намерен тратиться на трансферном рынке. Ставка будет сделана на свою молодёжь».

«Цветут молодые», — написал комментарий под снимком Глушаков.

Ранее Глушаков рассказал, с чего начался его конфликт с Каррерой.