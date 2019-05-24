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Глушаков опубликовал мем о трансферной политике «Спартака» 

RT на русском + ещё 4 8 часов назад
Фото: Reuters
Полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков опубликовал в своём Instagram мем о трансферной политике клуба.
Игрок опубликовал фото, на котором изображены защитник Дмитрий Комбаров и Андрей Ещенко, вратарь Артём Ребров и сам Глушаков. При этом они все выглядят моложе за счёт изменённых причёсок.
Фото сопровождается следующей надписью: «Стало известно, что в межсезонье „Спартак“ не намерен тратиться на трансферном рынке. Ставка будет сделана на свою молодёжь».
«Цветут молодые», — написал комментарий под снимком Глушаков.
Ранее Глушаков рассказал, с чего начался его конфликт с Каррерой.
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