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«Эвертон» объявил о переходе опытного вратаря 

Soccer News + ещё 5 8 часов назад
Фото: Soccer News
"Эвертон" усилился датским вратарем "Хаддерсфилда" Йонасом Лесслем, сообщает официальный сайт клуба.
Голкипер достался мерсисайдскому клубу бесплатно, так как его контракт с "террьерами" истекает летом. Датчанин подписал с "ирисками" трехлетнее соглашение.
30-летний Лессль выступал за "Хаддерсфилд" 2017 года, провел за клуб 72 матча во всех турнирах, в которых пропустил 117 голов. Ранее играл за "Мидтъюлланд", "Генгам" и "Майнц". За сборную Дании сыграл 1 матч. Ориентировочная стоимость голкипера составляет пять миллионов евро.
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