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СМИ: «Монако» может продать футболиста Фалькао летом 

ТАСС + ещё 4 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Форвард выступающего в чемпионате Франции футбольного клуба "Монако" колумбиец Радамель Фалькао может покинуть команду в предстоящее летнее трансферное окно. Об этом в пятницу сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на французское издание L'Equipe. Фалькао перешел в "Монако" в 2013 году из мадридского "Атлетико". Контракт с игроком истекает в июне 2020 года.
По информации издания, руководство "Монако" готово продать игрока, чтобы разгрузить зарплатную ведомость клуба. Агент игрока Жорже Мендеш уже провел переговоры с вице-президентом команды Олегом Петровым по вопросу возможного перехода. Отмечается, что в услугах Фалькао заинтересованы испанские клубы "Валенсия" и "Атлетико". Матч против "Ниццы" в заключительном туре чемпионате Франции, который пройдет в пятницу, может стать последним для 33-летнего колумбийца в составе "Монако".
В текущем сезоне Фалькао провел за "Монако" 38 игр во всех турнирах, отметившись 15 голами и двумя результативными передачами. Всего за клуб он сыграл 139 встреч, забив 83 гола и отдав 14 передач. Вместе с "Монако" нападающий выигрывал чемпионат Франции в сезоне-2016/17.
В составе "Атлетико" Фалькао становился обладателем Кубка Испании, победителем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА. Также нападающий играл в аргентинском "Ривер Плейт" и португальском "Порту", в составе которого выигрывал чемпионат Португалии, Лигу Европы, и дважды становился обладателем Кубка и Суперкубка страны. В качестве арендованного игрока колумбиец выступал в английских командах "Манчестер Юнайтед" и "Челси". За сборную Колумбии он провел 83 матча, забив 33 гола.
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Футбол , Олег Петров , УЕФА , Манчестер Юнайтед , Газета.Ru
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