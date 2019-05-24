СМИ: «Монако» может продать футболиста Фалькао летом

Форвард выступающего в чемпионате Франции футбольного клуба "Монако" колумбиец Радамель Фалькао может покинуть команду в предстоящее летнее трансферное окно. Об этом в пятницу сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на французское издание L'Equipe. Фалькао перешел в "Монако" в 2013 году из мадридского "Атлетико". Контракт с игроком истекает в июне 2020 года.

По информации издания, руководство "Монако" готово продать игрока, чтобы разгрузить зарплатную ведомость клуба. Агент игрока Жорже Мендеш уже провел переговоры с вице-президентом команды Олегом Петровым по вопросу возможного перехода. Отмечается, что в услугах Фалькао заинтересованы испанские клубы "Валенсия" и "Атлетико". Матч против "Ниццы" в заключительном туре чемпионате Франции, который пройдет в пятницу, может стать последним для 33-летнего колумбийца в составе "Монако".

В текущем сезоне Фалькао провел за "Монако" 38 игр во всех турнирах, отметившись 15 голами и двумя результативными передачами. Всего за клуб он сыграл 139 встреч, забив 83 гола и отдав 14 передач. Вместе с "Монако" нападающий выигрывал чемпионат Франции в сезоне-2016/17.