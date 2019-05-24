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Экс-тренер «Зенита» может возглавить «Марсель» 

RT на русском + ещё 7 26 минут назад
Фото: Reuters
Бывший главный тренер петербургского «Зенита» португалец Андре Виллаш-Боаш может продолжить карьеру во Франции.
Как сообщает The Telegraph, 41-летний специалист уже провёл переговоры с клубом.
Нынешний наставник «Марселя» Руди Гарсия подал в отставку после того как не сумел вывести команду в еврокубки.
Виллаш-Боаш помимо «Зенита» работал в таких клубах как «Челси», «Тоттенхэм Хотспур» и Порту». Последним на данный момент место работы португальца является китайский «Шанхай СИПГ», который он покинул в 2017 году.
Ранее сообщалось, что Рамос может уйти из «Реала».
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