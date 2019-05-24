Перес потроллил Почеттино

Президент "Реала" Флорентино Перес пошутил над наставником "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Финалисты Лиги чемпионов "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" перед финалом Лиги чемпионов, который пройдет в Мадриде на стадионе "Метрополитано" будут тренироваться в спортивном комплексе "Сьюдад Реал Мадрид".

Однако проживать на территории спортивного комплекса "королевского клуба" английским командам не разрешили.

В интервью испанской Marca Маурисио Почеттино отшутился на вопрос о причинах такого решения: