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Месси назвал виновника поражения «Барселоны» от «Ливерпуля» 

Soccer News + ещё 5 4 часа назад
Фото: Soccer News
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси поделился мнением о поражении команды от "Ливерпуля" (0:4) в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов.
"Вылет из Лиги Чемпионов стал тяжелым ударом для всех. В следующем матче это особенно ощущалось. Мне говорили, что нашего тренера сильно критикуют, но он провел отличную работу с командой.
Я не думаю, что тренер виноват в поражении от "Ливерпуля". Виноваты мы, футболисты. Мы знали, что это может случиться снова, но так в итоге и произошло. Если бы это случилось однажды, но два раза подряд… Подобное просто недопустимо. Это что-то мистическое", — приводит слова Месси Diario Sport.
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