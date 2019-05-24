Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

ФИФА вернет понятие «коррупция» в кодекс по этике 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) внесет изменения в кодекс по этике организации, вернув в него слово "коррупция". Об этом в пятницу сообщает агентство AP.
14 августа 2018 года на закрытой встрече ФИФА организация приняла решение заменить слово "коррупция" на новый вид нарушения — "диффамация", т. е. распространение порочащих организацию сведений. Тогда в ФИФА сообщили, что замена была произведена для ясности перевода.
Позднее президент ФИФА Джанни Инфантино раскритиковал принятые изменения. Вопрос необходимости включения понятия "коррупция" в обновленный кодекс по этике ФИФА должен быть окончательно решен на заседании организации в Париже через две недели.
Отмечается, что в обновленный кодекс по этике ФИФА могут включить более жесткие критерии отбора для лиц, которые входят в комитет по этике организации. В частности, членства в комитете могут лишиться президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак и генеральный секретарь Костариканской федерации футбола Маргарита Эчеверрия.

Коррупционный скандал в ФИФА

27 мая 2015 года разгорелся крупнейший в истории ФИФА коррупционный скандал, когда в Цюрихе были задержаны высокопоставленные чиновники организации, в том числе бывший директор по развитию ФИФА, бывший президент Федерации футбола Никарагуа Хулио Роча, вице-президент ФИФА Эухенио Фигередо, член исполкома Эдуардо Ли, бывший президент Бразильской конфедерации футбола Хосе Мария Марин, президент Федерации футбола Венесуэлы Рафаэль Эскевель.
Всего обвинения тогда были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. По данным американского минюста, за 24 года подозреваемые получили взяток на сумму около $150 млн Вторая волна арестов началась в Цюрихе 3 декабря 2015 года, когда под стражу был взят экс-президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), бывший вице-президент ФИФА Альфред Хавит, а также глава Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) и вице-президент ФИФА Хуан Анхель Напоут из Парагвая.
В ходе коррупционного скандала от футбольной деятельности были отстранены на тот момент действующий президент ФИФА Йозеф Блаттер, генеральный секретарь организации Жером Вальке и вице-президент организации, глава Союза европейских футбольных ассоциаций Мишель Платини.
ТАСС: последние новости
Акинфеев заявил, что сбросил 3 кг после матча со сборной Испании на ЧМ-2018 СМИ: бывший главный тренер "Зенита" Виллаш-Боаш может возглавить "Марсель" В СИЗО для Кокорина могут доставить беговую дорожку
Комментарии
Футбол , Йозеф Блаттер , Хосе Мария , Джанни Инфантино , УЕФА , Associated Press
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Роббен рассказал, почему ушёл из «Реала»
Экс-тренер «Зенита» может возглавить «Марсель»
Немецкий гонщик умер после аварии на трассе
Бабаев рассказал о трансферных планах ЦСКА
Головин — в старте «Монако» на матч с «Ниццей»
Видео
04:26
Как Запад отреагировал на победу России
Хоккей
00:39
Появилось видео, как бывший муж Мамаевой берёт взятку
MMA
00:10
Первым броском: Россия забила США на ЧМ-2019
Хоккей
00:42
Шведы не могли смотреть на этот позор
Хоккей
Вмешалась полиция: Загитову могут наказать
Фигурное катание
Сломавший ноги пауэрлифтер не сможет вернуться в спорт
Летние виды спорта
16:37
Жена Мамаева спасет жертв «Доктора смерти»
Футбол
Авербух рассказал об отношениях с Медведевой
Фигурное катание
От золота Игр к алкоголизму: трагедия Оксаны Баюл
Фигурное катание
Профнепригоден. Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение