ФИФА вернет понятие «коррупция» в кодекс по этике

Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) внесет изменения в кодекс по этике организации, вернув в него слово "коррупция". Об этом в пятницу сообщает агентство AP.

14 августа 2018 года на закрытой встрече ФИФА организация приняла решение заменить слово "коррупция" на новый вид нарушения — "диффамация", т. е. распространение порочащих организацию сведений. Тогда в ФИФА сообщили, что замена была произведена для ясности перевода.

Позднее президент ФИФА Джанни Инфантино раскритиковал принятые изменения. Вопрос необходимости включения понятия "коррупция" в обновленный кодекс по этике ФИФА должен быть окончательно решен на заседании организации в Париже через две недели.

Отмечается, что в обновленный кодекс по этике ФИФА могут включить более жесткие критерии отбора для лиц, которые входят в комитет по этике организации. В частности, членства в комитете могут лишиться президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак и генеральный секретарь Костариканской федерации футбола Маргарита Эчеверрия.

Коррупционный скандал в ФИФА

27 мая 2015 года разгорелся крупнейший в истории ФИФА коррупционный скандал, когда в Цюрихе были задержаны высокопоставленные чиновники организации, в том числе бывший директор по развитию ФИФА, бывший президент Федерации футбола Никарагуа Хулио Роча, вице-президент ФИФА Эухенио Фигередо, член исполкома Эдуардо Ли, бывший президент Бразильской конфедерации футбола Хосе Мария Марин, президент Федерации футбола Венесуэлы Рафаэль Эскевель.

Всего обвинения тогда были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. По данным американского минюста, за 24 года подозреваемые получили взяток на сумму около $150 млн Вторая волна арестов началась в Цюрихе 3 декабря 2015 года, когда под стражу был взят экс-президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), бывший вице-президент ФИФА Альфред Хавит, а также глава Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) и вице-президент ФИФА Хуан Анхель Напоут из Парагвая.