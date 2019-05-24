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Термин «коррупция» вновь появится в кодексе этики ФИФА 

Спорт РИА Новости + ещё 3 20 часов назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
Международная федерация футбола (ФИФА) возвращает в кодекс этики термин "коррупция", сообщает Ассошиэйтед Пресс.
Данное предложение будет представлено на совете ФИФА в июне. Раздел кодекса этики будет называться "Взяточничество и коррупция" вместо "Взяточничество".
В августе 2018 года стало известно, что слово "коррупция" исчезло из кодекса этики ФИФА. Сообщалось, что решение убрать коррупцию как нарушение из кодекса этики ФИФА были принято во время секретных встреч футбольных чиновников, на которых пересматривалось содержание кодекса.
ФИФА объяснила отсутствие "коррупции" вопросами "четкости формулировок". Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал ситуацию "недопониманием", объяснив, что никаких изменений в кодексе из-за исчезновения слова "коррупция" не произошло.
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Футбол , Джанни Инфантино , Associated Press
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