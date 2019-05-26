Паредес больше не нужен «ПСЖ»

Чемпион Франции "Пари Сен-Жермен" готов расстаться с аргентинским полузащитником Леандро Паредесом, пришедшим в январе из "Зенита" . Руководство клуба не устраивает игра 24-летнего футболиста.

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель хотел видеть Паредеса в роли опорного полузащитника. Аргентинец же не очень любит действовать в обороне. Поэтому Тухель попросил руководство купить в среднюю линию сильного игрока оборонительного плана, а аргентинца продать. В настоящее время клуб ведет вариант трудоустройства игрока, обошедшегося парижанам в 47 миллионов евро.

Леандро Паредес за время, проведенное в "ПСЖ", выходил на поле 22 раза и сделал две результативных передачи. Аргентинец стал чемпионом сразу двух стран — России в качестве игрока "Зенита" и Франции в рядах "Пари Сен-Жермен".