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Паредес больше не нужен «ПСЖ» 

Вести.Ru + ещё 3 6 часов назад
Фото: Twitter
Чемпион Франции "Пари Сен-Жермен" готов расстаться с аргентинским полузащитником Леандро Паредесом, пришедшим в январе из "Зенита". Руководство клуба не устраивает игра 24-летнего футболиста.
Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель хотел видеть Паредеса в роли опорного полузащитника. Аргентинец же не очень любит действовать в обороне. Поэтому Тухель попросил руководство купить в среднюю линию сильного игрока оборонительного плана, а аргентинца продать. В настоящее время клуб ведет вариант трудоустройства игрока, обошедшегося парижанам в 47 миллионов евро.
Леандро Паредес за время, проведенное в "ПСЖ", выходил на поле 22 раза и сделал две результативных передачи. Аргентинец стал чемпионом сразу двух стран — России в качестве игрока "Зенита" и Франции в рядах "Пари Сен-Жермен".
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Футбол , Томас Тухель , Зенит
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