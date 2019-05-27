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Хавбек «Баварии» расплакался во время прощания с клубом 

Газета.Ru + ещё 9 3 часа назад
Фото: Reuters
Хавбек "Баварии" Франк Рибери покинет мюнхенский клуб по окончании сезона, передает "Советский спорт".
Во время прощания с фанатами, футболист не смог сдержать эмоций.
"Это были великолепные 12 лет. Мы вместе и выигрывали, и праздновали. Спасибо вам за всё, я люблю вас", — обратился 36-летний француз к болельщикам.
Этим летом контракт Рибери с "Баварией" подходит к концу.
Футболист провел в клубе 12 лет, перейдя к баварцам из "Марселя" в 2007 году.
Трансфер игрока обошелся тогда немецкому клубу в €30 млн За время, проведенное в составе мюнхенцев, Рибери сыграл 425 матчей, став автором 124 голов и 182 результативных передач.
На его счету 24 трофея, в том числе девять чемпионских титулов чемпионата Германии и первенство в Лигче чемпионов 2013 года.
Ранее председатель правления "Баварии" решил оставить Ковача на посту тренера.
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Футбол , Франк Рибери , Советский спорт
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