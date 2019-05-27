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Аллегри может возглавить «Барселону» 

Газета.Ru + ещё 22 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Бывший главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может возглавить "Барселону", сообщает Sport.es.
Аллегри является одним из кандидатов на должность главного тренера каталонской команды на тот случай, если Эрнесто Вальверде покинет свой пост.
Также "Барселона" рассматривает Роналда Кумана (сборная Нидерландов), Роберто Мартинеса (сборная Бельгии), Унаи Эмери ("Арсенал").
Причиной для отставки Вальверде может послужить поражение "Барселоны" в финале Кубка Испании. Каталонцы проиграли "Валенсии". Также руководство команды разочаровано результатами в Лиге чемпионов — испанская команда покинула турнир на стадии полуфинала.
Ранее Уткин назвал тренера "Барселоны" физруком.
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Футбол , Роберто Мартинес
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