Русская девушка Адриано ответила на обвинения в разрушении чужой семьи

Екатерина Дорожко, возлюбленная форварда московского "Спартака" Луиса Адриано , ответила в инстаграме на вопросы подписчиков по поводу личной жизни с бразильцем, передает "Советский спорт".

22 мая Адриано подарил ей на день рождения дорогую иномарку. По словам Дорожко, она не просила о таком подарке: "Когда мужчина любит, он сам все делает".

Не обошлось и без вопросов расового характера. На них россиянка отреагировала грубо, спросив в ответ, из какого двора ее подписчик и отметив, что не разделяет людей по цвету кожи.

Но больше всего поклонников интересовало, не мучает ли ее совесть после разрушения чужой семьи. Однако Дорожко заявила, что не лезла в чужие отношения, а с футболистом познакомилась, когда оба были свободны.

У Луиса Адриано есть трое детей от жены Камиллы.