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Русская девушка Адриано ответила на обвинения в разрушении чужой семьи 

Газета.Ru + ещё 2 5 часов назад
Фото: Instagram
Екатерина Дорожко, возлюбленная форварда московского "Спартака" Луиса Адриано, ответила в инстаграме на вопросы подписчиков по поводу личной жизни с бразильцем, передает "Советский спорт".
22 мая Адриано подарил ей на день рождения дорогую иномарку. По словам Дорожко, она не просила о таком подарке: "Когда мужчина любит, он сам все делает".
Не обошлось и без вопросов расового характера. На них россиянка отреагировала грубо, спросив в ответ, из какого двора ее подписчик и отметив, что не разделяет людей по цвету кожи.
Но больше всего поклонников интересовало, не мучает ли ее совесть после разрушения чужой семьи. Однако Дорожко заявила, что не лезла в чужие отношения, а с футболистом познакомилась, когда оба были свободны.
У Луиса Адриано есть трое детей от жены Камиллы.
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Футбол , Луис Адриано , Спартак , Советский спорт
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