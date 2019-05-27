Все голы заключительного тура Российской Премьер-Лиги 

Телеканал «Матч ТВ» опубликовал краткий обзор всех матчей последнего 30-го тура РПЛ сезона-2018/19. Тем более что в финальном туре команды наколотили друг другу аж 24 мяча. Приятный финальный аккорд завершения сезона.
Питерский «Зенит» почти весь чемпионат занимал первую строчку турнирной таблицы и с достаточно солидным отрывом взял чемпионство. Московский «Локомотив» лишь в последнем туре смог решить одну из своих главных задач — прямое попадание в Лигу чемпионов со второго места в РПЛ. «Краснодар», завоевавший бронзовые медали чемпионата, также попытает свои силы в ЛЧ, но для этого ему предстоит пройти через квалификационные раунды.
ЦСКА и «Спартак» также опробуют свои силы в европейских кубках, но только в Лиге Европы. Армейцы попадают в турнир напрямую, а «красно-белые» — через отборочные туры. Благодаря «Локомотиву» тульский «Арсенал» также попытает счастья в Европе — «железнодорожники» взяли кубок страны, тем самым открыв шестую строчку чемпионата для еврокубков.