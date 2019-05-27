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Канте получил травму и может пропустить финал Лиги Европы 

Спорт РИА Новости + ещё 11 8 часов назад
Фото: Instagram
Полузащитник лондонского "Челси" Н'Голо Канте рискует пропустить финальный матч Лиги Европы против лондонского "Арсенала" из-за травмы, сообщает Guardian.
По информации издания, Канте получил повреждение колена на тренировке "синих" в субботу и досрочно покинул поле. Отмечается, что медицинский персонал "Челси" должен был оценить степень тяжести травмы в воскресенье. Сроки восстановления хавбека официально не сообщались.
Ранее стали известно, что "Челси" в финале Лиги Европы не помогут из-за различных травм защитник Антонио Рюдигер и полузащитники Каллум Хадсон-Одои и Рубен Лофтус-Чик.
Финал Лиги Европы состоится 29 мая в Баку на стадионе "Олимпийский".
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Футбол , Рубен Лофтус-чик , Антонио Рюдигер , The Guardian
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