Канте получил травму и может пропустить финал Лиги Европы

Полузащитник лондонского "Челси" Н'Голо Канте рискует пропустить финальный матч Лиги Европы против лондонского "Арсенала" из-за травмы, сообщает Guardian.

По информации издания, Канте получил повреждение колена на тренировке "синих" в субботу и досрочно покинул поле. Отмечается, что медицинский персонал "Челси" должен был оценить степень тяжести травмы в воскресенье. Сроки восстановления хавбека официально не сообщались.

Ранее стали известно, что "Челси" в финале Лиги Европы не помогут из-за различных травм защитник Антонио Рюдигер и полузащитники Каллум Хадсон-Одои и Рубен Лофтус-Чик

Финал Лиги Европы состоится 29 мая в Баку на стадионе "Олимпийский".