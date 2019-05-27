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Футболист Эрнандес расторг контракт с ЦСКА 

ТАСС + ещё 21 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Уругвайский форвард Абель Эрнандес и футбольный клуб ЦСКА расторгли контракт по обоюдному согласию. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
"Армейский клуб и уругвайский нападающий Абель Эрнандес расторгли контракт по обоюдному согласию. Желаем Абелю успехов в дальнейшей карьере", — говорится в заявлении.
Футболист перешел в московский клуб в августе 2018 года из английского "Халла", 28-летний нападающий стал первым уругвайским футболистом в ЦСКА. В составе клуба он провел 15 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. В составе национальной команды Уругвая он провел 29 матчей и забил 11 мячей.
ЦСКА в прошедшем сезоне-2018/19 занял четвертое место в чемпионате России, в следующем сезоне клуб примет участие в групповом турнире Лиги Европы.
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Футбол , Абель Эрнандес , ЦСКА
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