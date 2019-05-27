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Месси получит награду лучшему бомбардиру европейских чемпионатов 

Спорт РИА Новости + ещё 7 8 часов назад
Фото: © AFP 2019 / PAU BARRENA
Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси в третий раз подряд получит "Золотую бутсу" — награду лучшему бомбардиру европейских чемпионатов.
Обладатель "Золотой бутсы" определяется по числу забитых мячей, умноженному на коэффициент чемпионата. В сезоне-2018/19 Месси забил 36 гола в 34 матчах чемпионата Испании, став его лучшим бомбардиром.
Теоретически догнать аргентинца мог нападающий итальянской "Сампдории" Фабио Квальярелла (26 голов), однако в воскресном матче заключительного тура чемпионата Италии против "Ювентуса" итальянец не смог ни разу поразить ворота. При этом он остался лучшим бомбардиром серии А.
В списке лучших голеадоров пяти сильнейших европейских чемпионатов по итогам сезона-2018/19:
Испания — Месси, 36 голов;
Франция — Килиан Мбаппе, "Пари Сен-Жермен", 33 гола;
Италия — Квальярелла, 26 голов;
Германия — Роберт Левандовский, "Бавария", 22 гола;
Англия — Мохамед Салах, "Ливерпуль", 22 гола.
Ранее Месси получал награду лучшему бомбардиру европейских чемпионатов в 2010, 2012, 2013, 2017 и 2018 годах.
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Футбол , Мохамед Салах , Лионель Месси
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