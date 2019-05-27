Месси получит награду лучшему бомбардиру европейских чемпионатов

Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси в третий раз подряд получит "Золотую бутсу" — награду лучшему бомбардиру европейских чемпионатов.

Обладатель "Золотой бутсы" определяется по числу забитых мячей, умноженному на коэффициент чемпионата. В сезоне-2018/19 Месси забил 36 гола в 34 матчах чемпионата Испании, став его лучшим бомбардиром.

Теоретически догнать аргентинца мог нападающий итальянской "Сампдории" Фабио Квальярелла (26 голов), однако в воскресном матче заключительного тура чемпионата Италии против "Ювентуса" итальянец не смог ни разу поразить ворота. При этом он остался лучшим бомбардиром серии А.

В списке лучших голеадоров пяти сильнейших европейских чемпионатов по итогам сезона-2018/19:

Испания — Месси, 36 голов;

Франция — Килиан Мбаппе, "Пари Сен-Жермен", 33 гола;

Италия — Квальярелла, 26 голов;

Германия — Роберт Левандовский, "Бавария", 22 гола;

Ранее Месси получал награду лучшему бомбардиру европейских чемпионатов в 2010, 2012, 2013, 2017 и 2018 годах.