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Футболист Газинский продлил контракт с «Краснодаром» 

ТАСС + ещё 9 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Футболист сборной России и "Краснодара" Юрий Газинский продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба краснодарской команды.
Сроки нового соглашения не сообщаются. Также контракты с клубом продлили защитники Александр Мартынович и Кристиан Рамирес, а также нападающий Ари.
Газинский выступает за "Краснодар" с лета 2013 года, в активе 29-летнего футболиста 217 матчей за команду в различных турнирах, что является лучшим показателем в истории клуба. За это время он забил десять мячей и отдал 23 результативные передачи. В составе российской национальной команды Газинский провел 17 матчей и забил один гол, который стал первым на чемпионате мира 2018 года в России.
В прошедшем сезоне чемпионата России "Краснодар" занял третье место в турнирной таблице и сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
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