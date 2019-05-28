Футболист Газинский продлил контракт с «Краснодаром»

Футболист сборной России и "Краснодара" Юрий Газинский продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба краснодарской команды.

Сроки нового соглашения не сообщаются. Также контракты с клубом продлили защитники Александр Мартынович и Кристиан Рамирес, а также нападающий Ари.

Газинский выступает за "Краснодар" с лета 2013 года, в активе 29-летнего футболиста 217 матчей за команду в различных турнирах, что является лучшим показателем в истории клуба. За это время он забил десять мячей и отдал 23 результативные передачи. В составе российской национальной команды Газинский провел 17 матчей и забил один гол, который стал первым на чемпионате мира 2018 года в России.

В прошедшем сезоне чемпионата России "Краснодар" занял третье место в турнирной таблице и сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.