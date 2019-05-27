Абель Эрнандес намекнул на уход ЦСКА

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес может покинуть московскую команду. Он опубликовал в «инстаграме» сторис своей девушки Флоры с подписью «Пока-пока, Москва».

Напомним, Эрнандес перешёл в ЦСКА в августе 2018 года на правах свободного агента. Его соглашение с московским клубом рассчитано на три года. Эрнандес также известен по выступлениям за уругвайские клубы «Сентрал Эспаньол» и «Пеньяроль», а также за английский «Халл Сити».

На его счету 11 голов в 28 матчах за сборную Уругвая, в составе которой он дебютировал в 2010 году.