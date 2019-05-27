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Абель Эрнандес намекнул на уход ЦСКА 

Чемпионат.com + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес может покинуть московскую команду. Он опубликовал в «инстаграме» сторис своей девушки Флоры с подписью «Пока-пока, Москва».
Напомним, Эрнандес перешёл в ЦСКА в августе 2018 года на правах свободного агента. Его соглашение с московским клубом рассчитано на три года. Эрнандес также известен по выступлениям за уругвайские клубы «Сентрал Эспаньол» и «Пеньяроль», а также за английский «Халл Сити».
На его счету 11 голов в 28 матчах за сборную Уругвая, в составе которой он дебютировал в 2010 году.
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Футбол , Абель Эрнандес
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