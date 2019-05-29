В Италии 14-летний футболист разделся перед девушкой-арбитром

В Италии случился скандал во время игры между подростковыми командами "Трепорти" и "Миранезе", сообщает "Советский спорт".

В одном из эпизодов 14-летний футболист "Трепорти", исполняя угловой, снял шорты перед 22-летней девушкой-рефери Джулией Никастро и крикнул ей:

"Давайте посмотрим, рискнете удалить меня", — цитирует его Gazzettino.

За этот поступок подросток покинул поле, что вызвало сильно недовольство родителей.

Около 20 родственников игроков "Трепорти" оскорбляли судью на протяжении всей встречи. Девушке предлагали заняться проституцией, а не выходить на поле в форме арбитра.

Итальянская федерация отстранила провинившегося парня от футбольной деятельности до конца проверки, а его клуб должен а качестве наказания выплатить 100 евро за сексистские оскорбления судьи родителями. Никастро потребовалась психологическая помощь.

Ранее сообщалось, что "Пари Сен-Жермен" готов отдать €50 млн за итальянского вратаря.