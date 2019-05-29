Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Италии 14-летний футболист разделся перед девушкой-арбитром 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Италии случился скандал во время игры между подростковыми командами "Трепорти" и "Миранезе", сообщает "Советский спорт".
В одном из эпизодов 14-летний футболист "Трепорти", исполняя угловой, снял шорты перед 22-летней девушкой-рефери Джулией Никастро и крикнул ей:
"Давайте посмотрим, рискнете удалить меня", — цитирует его Gazzettino.
За этот поступок подросток покинул поле, что вызвало сильно недовольство родителей.
Около 20 родственников игроков "Трепорти" оскорбляли судью на протяжении всей встречи. Девушке предлагали заняться проституцией, а не выходить на поле в форме арбитра.
Итальянская федерация отстранила провинившегося парня от футбольной деятельности до конца проверки, а его клуб должен а качестве наказания выплатить 100 евро за сексистские оскорбления судьи родителями. Никастро потребовалась психологическая помощь.
Ранее сообщалось, что "Пари Сен-Жермен" готов отдать €50 млн за итальянского вратаря.
Газета.Ru: последние новости
Слуцкий рассказал о причинах непопадания "Витесса" в Лигу Европы Дочь Карреры показала танец экс-наставника "Спартака" под хит 70-х Фанаты испортили машину девушки вратаря "Ливерпуля"
Комментарии
Футбол , Советский спорт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Теннисистку из Украины дисквалифицировали пожизненно
Боксер Уайлдер проведет реванш против Ортиса
Каррера станцевал под хит 70-х
Матчи за право сыграть в РПЛ пройдут с применением VAR
«Арсенал» поздравил Аршавина с днем рождения
Видео
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
03:17
Финны сломали Кубок ЧМ по хоккею
Хоккей
03:17
Буре объяснил провал сборной России
Хоккей
03:15
«Хрень пропустили»: как Россия оправдалась за позор и унижение
Хоккей Статьи
00:43
Финляндия нашла слабое место у российских хоккеистов
Хоккей
05:51
Без Олимпиады и перспектив: печальная судьба Артура Гачинского
Фигурное катание Статьи
01:00
Жене Овечкина напомнили о жизни в США
Хоккей
01:29
Донос на коллегу и бегство в США: драмы Зуевой
Фигурное катание
00:43
Россия — Финляндия. После первого периода на табло нули
Хоккей
00:14
Изрешеченный пулями: авто игрока «Зенита» нашли в пруду
Волейбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение