Жена Икарди: «Мауро не забил пенальти. Такое случается с теми, у кого есть яйца»

Ванда Нара , жена нападающего «Интера» Мауро Икарди, встала на защиту мужа, который накануне не реализовал пенальти в ворота «Эмполи». Однако «Интер» в итоге победил (2:1) и завоевал путевку в Лигу чемпионов. «Все закончилось хорошо, мы достигли поставленной цели (квалифицироваться в Лигу чемпионов). В следующем сезоне все начнется вновь. Ошибки, как у Икарди, случатся, случаются с теми, у кого есть яйца. Стадион отреагировал плохо, да я сама про себя выругалась. Это нормально, что не можешь сказать ничего хорошего в адрес того, кто промахнулся с пенальти. Пенальти не забивали даже Месси и Роналду, это может случиться с каждым», — сказала Ванда в интервью Tiki Taka.