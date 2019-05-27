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Жена Икарди: «Мауро не забил пенальти. Такое случается с теми, у кого есть яйца» 

SPORT24.ru + ещё 1 7 часов назад
Фото: Reuters
Ванда Нара, жена нападающего «Интера» Мауро Икарди, встала на защиту мужа, который накануне не реализовал пенальти в ворота «Эмполи». Однако «Интер» в итоге победил (2:1) и завоевал путевку в Лигу чемпионов.
«Все закончилось хорошо, мы достигли поставленной цели (квалифицироваться в Лигу чемпионов).
В следующем сезоне все начнется вновь. Ошибки, как у Икарди, случатся, случаются с теми, у кого есть яйца. Стадион отреагировал плохо, да я сама про себя выругалась. Это нормально, что не можешь сказать ничего хорошего в адрес того, кто промахнулся с пенальти. Пенальти не забивали даже Месси и Роналду, это может случиться с каждым», — сказала Ванда в интервью Tiki Taka.
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Футбол , Ванда Нара
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