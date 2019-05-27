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Стали известны имена арбитров на стыковые матчи за право выступать в РПЛ 

SovSport.Ru + ещё 7 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский футбольный союз объявил судейские бригады, которые будут работать в стыковых матчах РПЛ и ФНЛ.

30 мая (четверг)

Уфа — Томь: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); ВАР — Сергей Карасев (Москва), АВАР — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).
Нижний Новгород — Крылья Советов: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья — Владимир Москалев (Воронеж); ВАР — Виталий Мешков (Дмитров), АВАР — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Владимир Енютин (Москва).

02 июня (воскресенье)

Томь — Уфа: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Тихон Калугин (Москва); резервный судья — Николай Волошин (Смоленск); ВАР — Михаил Вилков (Нижний Новгород), АВАР — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Александр Гвардис (Калининград).
Крылья Советов — Нижний Новгород: судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Мосякин (Москва); резервный судья — Евгений Турбин (Дмитров); ВАР — Василий Казарцев (Санкт-Петербург), АВАР — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).
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Футбол , Виталий Мешков , Сергей Карасев , Дмитрий Березнев , Николай Иванов , Владимир Москалев , Сергей Лапочкин , Владимир Енютин , Роман Усачев , Алексей Сухой , Михаил Вилков , Евгений Турбин , РФС
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