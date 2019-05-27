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Футболист де Лигт не исключил, что может остаться в «Аяксе» 

RT на русском + ещё 2 6 часов назад
Фото: Reuters
Защитник и капитан голландского «Аякса» Матейс де Лигт допустил вариант, при котором он может остаться в команде.
«Я пока не принял решения. По этому поводу много всего написали и сказали. Френки де Йонг, который подписал контракт с «Барсой», уже всё решил, а я пока нет, вот и всё», — сказал игрок в эфире NOS.
По его словам, он всегда мечтал играть именно за «Аякс», и для него нет клуба подобного ему в мире.
«Конечно, до тех пор, пока у меня контракт с «Аяксом», есть вероятность, что я останусь», — сказал де Лигт.
В текущем сезоне де Лигт сыграл 55 матчей во всех турнирах и забил семь мячей.
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