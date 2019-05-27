Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назван новый тренер «Лиона» 

Газета.Ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бразильский специалист Силвиньо занял пост главного тренера "Лиона", об этом сообщается в официальном твиттере французского клуба.
Также стало известно, что спортивным директором команды стал Жуниньо.
Силвиньо раньше работал помощником главного тренера сборной Бразилии Тите.
Жуниньо выступал за "Лион" с 2000 по 2009 год, провел 343 матча и забил 100 мячей. Запомнился болельщикам своими штрафными ударами.
По итогам прошедшего сезона в чемпионате Франции "Лион", занявший третью строчку в турнирной таблице, пробился в квалификацию Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что экс-тренер "Зенита" согласовал контракт с "Марселем".
Газета.Ru: последние новости
Тарасов купил иномарку в кредит Агент футболиста ЦСКА подтвердил информацию об уходе из клуба Неймар хочет получать в "Реале" €1,3 млн в неделю
Футбол , Зенит
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Останется в России: Овечкин и команда вернулись в Москву
Футболист Денисов покинул «Локомотив»
Эрнандес расторг контракт с ЦСКА
Реакцию российских хоккеистов на критику объяснили5
Названы имена арбитров на стыковые матчи в РПЛ
Видео
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
03:17
Буре объяснил провал сборной России
Хоккей
03:15
«Хрень пропустили»: как Россия оправдалась за позор и унижение
Хоккей Статьи
00:43
Финляндия нашла слабое место у российских хоккеистов
Хоккей
05:51
Без Олимпиады и перспектив: печальная судьба Артура Гачинского
Фигурное катание Статьи
01:00
Жене Овечкина напомнили о жизни в США
Хоккей
00:43
Россия — Финляндия. После первого периода на табло нули
Хоккей
00:14
Изрешеченный пулями: авто игрока «Зенита» нашли в пруду
Волейбол
00:43
Финны уверены в победе над Россией
Хоккей Статьи
00:17
Сильное землетрясение: ЧП во время выступления Плющенко
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение