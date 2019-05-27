Назван новый тренер «Лиона»

Бразильский специалист Силвиньо занял пост главного тренера "Лиона", об этом сообщается в официальном твиттере французского клуба.

Notre nouveau coach Sylvinho et notre directeur sportif @Juninhope08 ont découvert notre centre d'entraînement! 🔴🔵 pic.twitter.com/syOXwZpee8— Olympique Lyonnais (@OL) 27 мая 2019 г.

Также стало известно, что спортивным директором команды стал Жуниньо.

Силвиньо раньше работал помощником главного тренера сборной Бразилии Тите.

Жуниньо выступал за "Лион" с 2000 по 2009 год, провел 343 матча и забил 100 мячей. Запомнился болельщикам своими штрафными ударами.

По итогам прошедшего сезона в чемпионате Франции "Лион", занявший третью строчку в турнирной таблице, пробился в квалификацию Лиги чемпионов.