Назван новый тренер «Лиона» 

Бразильский специалист Силвиньо занял пост главного тренера "Лиона", об этом сообщается в официальном твиттере французского клуба.
Notre nouveau coach Sylvinho et notre directeur sportif @Juninhope08 ont découvert notre centre d'entraînement! 🔴🔵 pic.twitter.com/syOXwZpee8— Olympique Lyonnais (@OL) 27 мая 2019 г.
Также стало известно, что спортивным директором команды стал Жуниньо.
Силвиньо раньше работал помощником главного тренера сборной Бразилии Тите.
Жуниньо выступал за "Лион" с 2000 по 2009 год, провел 343 матча и забил 100 мячей. Запомнился болельщикам своими штрафными ударами.
По итогам прошедшего сезона в чемпионате Франции "Лион", занявший третью строчку в турнирной таблице, пробился в квалификацию Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что экс-тренер "Зенита" согласовал контракт с "Марселем".