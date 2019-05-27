Футболист Игорь Денисов покинул «Локомотив»

"Локомотив" объявил об уходе из клуба полузащитника Игоря Денисова

Соглашение футболиста расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Денисов в составе "Локомотива" стал чемпионом и обладателем Кубка России.