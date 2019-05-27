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Футболист Игорь Денисов покинул «Локомотив»
ТАСС
1 час назад
Фото:
ТАСС
Комментарии
"Локомотив" объявил об уходе из клуба полузащитника
Игоря Денисова
.
Соглашение футболиста расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Денисов в составе "Локомотива" стал чемпионом и обладателем Кубка России.
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