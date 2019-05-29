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Игорь Денисов завершил карьеру 

Чемпионат.com + ещё 39 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов принял решение завершить профессиональную карьеру.
«Наш клиент Игорь Денисов дал поручение сообщить о своём решении завершить карьеру профессионального футболиста. Никаких дополнительных комментариев с нашей стороны мы не можем дать. Считаем, что эта информация исчерпывающая», — сообщили «Чемпионату» в компании SILA International Lawyers, представляющей интересы Денисова.
По информации «Чемпионата», 35-летний хавбек имел хорошее предложение от «Сочи», однако выбрал вариант с уходом из футбола.
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Футбол , Игорь Денисов
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