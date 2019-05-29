Игорь Денисов завершил карьеру

Бывший полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов принял решение завершить профессиональную карьеру.

«Наш клиент Игорь Денисов дал поручение сообщить о своём решении завершить карьеру профессионального футболиста. Никаких дополнительных комментариев с нашей стороны мы не можем дать. Считаем, что эта информация исчерпывающая», — сообщили «Чемпионату» в компании SILA International Lawyers, представляющей интересы Денисова.

По информации «Чемпионата», 35-летний хавбек имел хорошее предложение от «Сочи», однако выбрал вариант с уходом из футбола.