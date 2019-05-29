Борьба «Арсенала» за ЛЧ, конфликт в «Челси» и отсутствие Мхитаряна: чем интересно лондонское дерби в финале Лиги Европы

В среду, 29 мая, «Арсенал» и «Челси» сыграют в финальном матче Лиги Европы. Игра пройдёт в Баку на стадионе «Олимпийский». Впервые в решающей игре турнира состоится лондонское дерби. Игроки «Арсенала» будут бороться не только за трофей, но и за путёвку в Лигу чемпионов, которая полагается победителю финала. При этом подопечным Унаи Эмери может помешать отсутствие Генриха Мхитаряна , который не полетел в столицу Азербайджана.

Трофей и Лига чемпионов на кону

В этом году сезон в английском футболе не закончился с последним туром АПЛ и финалом Кубка страны. Фактически он продолжается сразу двумя решающими матчами еврокубков, которые состоятся на этой неделе. 1 июня «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» разыграют титул сильнейшей команды континента, а тремя днями ранее «Челси» и «Арсенал» оспорят первенство в Лиге Европы.

Впервые в истории в финале турнира состоится лондонское дерби. Обе команды из столицы Англии шли к этому матчу с группового этапа, в котором набрали по 16 очков и заняли первые места. «Челси» затем уверенно прошёл плей-офф, испытав трудности только в полуфинале, в котором лишь по пенальти обыграл «Айнтрахт» из Германии. «Арсеналу» же в первых двух раундах приходилось отыгрываться после стартовых матчей, но в итоге главный тренер команды Унаи Эмери в четвёртый раз оказался в финале Лиги Европы.

Челси 🆚 Арсенал



🇬🇧 Лондонское дерби

🇦🇿 Бакинское солнце

🌍 Европейский масштаб



Финал #ЛигаЕвропы 29 мая 🏆 pic.twitter.com/DStUuXaW1B— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) May 9, 2019

Оба лондонских коллектива так старались проявить себя в турнире, к которому в Англии порой относятся пренебрежительно, по одной основной причине. Победитель Лиги Европы получит путёвку в групповой этап Лиги чемпионов в следующем сезоне. И если «Челси» эту задачу под конец сезона всё-таки решил, то «Арсенал» не смог, заняв пятое место в чемпионате Англии.

Чтобы не пропускать главный турнир Европы во второй раз подряд, подопечным Эмери нужна победа. Если «Арсенал» завоюет путёвку, то его место в групповом этапе Лиги Европы на следующий сезон достанется чешской «Спарте» — клубу, за который когда-то выступал вратарь лондонцев Петер Чех. Если победу одержит «Челси», то в основной раунд Лиги чемпионов пробьётся французский «Лион».

Лишние билетики в Баку

Розыгрыш второго по престижу европейского трофея состоится в Баку на стадионе «Олимпийский», открытом в 2015 году. Азербайджан впервые примет у себя финал еврокубка. Этот матч можно будет назвать репетицией перед чемпионатом Европы 2020 года — в рамках этого турнира Баку скоро примет три игры группового этапа и один четвертьфинал. Кроме того, первый раз в истории Лиги Европы на игре будет использована система видеопомощи арбитрам (VAR).

УЕФА рассчитывает на то, что 70-тысячный стадион поможет побить рекорд посещаемости для финалов Лиги Европы и Кубка УЕФА. Сейчас он принадлежит московским «Лужникам», куда в 1999 году на матч «Пармы» и «Лацио» пришло около 62 тыс. болельщиков. Однако пока что об аншлаге на «Олимпийском» говорить трудно. За два дня до матча было продано 52 тыс. билетов.

Английских болельщиков на игре будет довольно мало. Поклонники «Челси» и «Арсенала» в массовом порядке отказались от выезда из-за дорогих билетов на самолёты и отсутствия дешёвых гостиниц, а также позднего начала матча — он закончится только в час ночи по местному времени, чтобы в Центральной Европе трансляция матча состоялась в более удобное время. Низкий спрос среди английских болельщиков привёл к тому, что клубы вернули шесть тысяч билетов обратно организаторам.

Без Мхитаряна и Канте

Главной темой для обсуждения перед финалом Лиги Европы стал отказ полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна лететь с командой в Баку. По заявлению команды, он принял такое решение самостоятельно, и клуб его в этом поддержал. Неофициально игрок опасается за свою безопасность, хотя УЕФА заявил, что ему нечего бояться. В федерации футбола Армении заявили, что Мхитарян хотел после победы в матче показать флаг своей страны, но это могло спровоцировать волну негатива в его сторону.

Потерю Мхитаряна можно назвать чрезвычайно важной для «Арсенала». Он выходил на поле во всех матчах плей-офф Лиги Европы. С учётом того, что команда проводит достаточно длинный сезон, его помощь со скамейки могла бы очень пригодиться команде, которая с 1994 года не выигрывала еврокубки.

Потери есть и у «Челси». Опорник Н’Голо Канте недавно получил травму колена и рискует пропустить финальный матч. Он всё-таки полетел с командой в Баку, но главный тренер Маурицио Сарри оценивает его шансы выйти на поле как «50 на 50». Под вопросом также остаётся участие Гари Кэхилла из-за проблем с ахиллом.

История встреч

«Арсенал» и «Челси» проведут 199-й матч между собой. 76 побед отпраздновали «канониры», 63 встречи они проиграли, а ничьи были зафиксированы 59 раз. При этом в еврокубках пути команд пересекались всего лишь дважды — в четвертьфинале Лиги чемпионов 2004 года «Челси» выиграл один матч после ничьей.

«Арсенал» ни до, ни после ещё не обыгрывал команды из Англии в рамках еврокубков. Но в АПЛ последняя встреча между двумя клубами осталась за подопечными Эмери. В январе они одержали победу со счётом 2:0 благодаря голам Александера Ляказетта и Лорана Косельни — последний в финале не сыграет из-за долгосрочной травмы.

Чех и Жиру против бывших команд

Финал Лиги Европы станет последним матчем для вратаря «Арсенала» Петера Чеха, которого болельщики «Челси» признают одной из легенд своего клуба. Перед тем как оказаться в стане «канониров», Чех провёл 11 сезонов в другом лондонском клубе и выиграл с ним Лигу чемпионов и Лигу Европы. Теперь вратарь завершает карьеру и, по сообщениям СМИ, может снова оказаться в «Челси», только уже в качестве спортивного директора.

Кстати, когда в 2013 году «Челси» обыгрывал «Бенфику» в финале Лиги Европы, Эден Азар не выходил на поле из-за травмы. Так что он может впервые в карьере сыграть в решающем матче европейского турнира. Этот опыт уже имеется у многих его одноклубников, в том числе у Сесара Аспиликуэты, Гэри Кэхилла и Давида Луиса.

В Баку встретит много старых знакомых лучший бомбардир Лиги Европы Оливье Жиру. Он отыграл «Арсенале» шесть лет, после чего перешёл в «Челси» и может теперь впервые в карьере выиграть еврокубковый турнир. Его нынешнему напарнику Виллиану сейчас принадлежит лучший результат в турнире по количеству голевых передач.

Конфликт на тренировке

Последняя тренировка «Челси» перед матчем показала, что в команде сейчас не лучшая атмосфера. Во время занятия защитник Давид Луис и нападающий Гонсало Игуаин начали о чём-то спорить, и этот конфликт вывел из себя наставника Маурицио Сарри. Он в гневе покинул тренировку, бросив при этом на землю свою клубную бейсболку.