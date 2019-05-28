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«Спартак» решил судьбу провалившего сезон тренера 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Олег Кононов останется главным тренером московского «Спартака» в сезоне-2019/2020. Такое решение было принято на совете директоров клуба, передает «Спорт-Экспресс».
Специалист будет руководить командой как минимум до зимней паузы в чемпионате. При этом отмечается, что в прошедшем сезоне он не выполнил поставленных задач — выйти в Лигу чемпионов и выиграть Кубок России.
На следующий сезон перед Кононовым поставлены следующие цели: пробиться в основную сетку Лиги Европы (отборочный турнир начнется летом 2019-го), завоевать путевку в групповой этап Лиги чемпионов по итогам чемпионата, а также взять национальный Кубок. Также совет директоров уменьшил бюджет клуба до 90 миллионов евро.
В конце апреля «Спартак» объявил об уходе вице-президента Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова. Тогда же совет директоров выразил поддержку Кононову. Позднее на пост генерального директора был назначен Томас Цорн.
Тренер работает с красно-белыми с ноября 2018-го. В Российской премьер-лиге команда финишировала пятой, а в Кубке России вылетела на стадии четвертьфинала.
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Футбол , Сергей Родионов , Олег Кононов , Наиль Измайлов , Спартак
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