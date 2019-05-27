Слуцкий назвал лучшего футболиста 21-го века из России 

Российский специалист Леонид Слуцкий, который тренирует голландский "Витесс", назвал лучшего футболиста из России, передает "Советский спорт".
По его мнению, самым лучшим российским футболистом стал Андрей Аршавин. Также бывший главный тренер московского ЦСКА назвал лучших легионеров, которые играли в Российской премьер-лиге (РПЛ).
"Лучший российский футболист XXI века? Аршавин. Акинфеева убираю за скобки, уже много раз про него говорил. Лучший легионер чемпионата России? Вагнер Лав, Думбия, Халк", — сказал Слуцкий в интервью YouTube-каналу "Макарена".
Стоит отметить, что сам Аршавин в одном из своих интервью указал, что не считает себя лучшим футболистом России.
Ранее Слуцкий охарактеризовал игру "Витесса" в последнем матче.