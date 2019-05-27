Слуцкий назвал лучшего футболиста 21-го века из России

Российский специалист Леонид Слуцкий , который тренирует голландский "Витесс", назвал лучшего футболиста из России, передает "Советский спорт".

По его мнению, самым лучшим российским футболистом стал Андрей Аршавин . Также бывший главный тренер московского ЦСКА назвал лучших легионеров, которые играли в Российской премьер-лиге (РПЛ).

"Лучший российский футболист XXI века? Аршавин. Акинфеева убираю за скобки, уже много раз про него говорил. Лучший легионер чемпионата России? Вагнер Лав, Думбия, Халк", — сказал Слуцкий в интервью YouTube-каналу "Макарена".

Стоит отметить, что сам Аршавин в одном из своих интервью указал, что не считает себя лучшим футболистом России.

Ранее Слуцкий охарактеризовал игру "Витесса" в последнем матче.