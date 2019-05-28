«Получил этот плевок»: поступок тренера «Спартака» вызвал осуждение

После проигрыша московского клуба «Оренбургу» со счетом 0:2 Кононов заявил, что Максименко допустил две результативные ошибки, повлиявшие на результат матча.

Червиченко отметил, что никогда не считал Кононова подходящим «Спартаку» тренером, но относился к нему с уважением. Однако после слов в адрес Максименко Кононов его уважение потерял.

«Для человека, который собирается создавать команду, абсолютно низко свалить всю вину на молодого парня, спасшего тебя от отставки. <…> Для меня это поступок ничтожества», — подчеркнул Червиченко.

По мнению экс-президента «Спартака», если бы команда получила от «Оренбурга» четыре гола, Кононова уволили бы сразу после матча. Однако Максименко по ходу игры три-четыре раза «потянул мертвые мячи».

"И вместо поддержки, слов благодарности он получил вот этот плевок", — отметил Червиченко.

Червиченко считает, что после своих слов Кононов не сможет добиться уважения и доверия команды. Он отметил, что экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера никогда не позволял себе сваливать вину на игроков и говорил, что все мы допускаем ошибки.

«А если мы начнем перечислять промахи Кононова, то выяснится, что он ошибается в двух из трех матчей», — отметил Червиченко.

Кононов пришел в «Спартак» на смену итальянцу Массимо Каррере. Под руководством Кононова команда завершила сезон на пятой строчке и завоевала право на участие в квалификационном раунде Лиги Европы.