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«Унион Берлин» по сумме двух матчей победил «Штутгарт» и вышел в бундеслигу 

Р-Спорт + ещё 8 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив
Футболисты "Унион Берлин" по сумме двух игр одержали победу над "Штутгартом" в стыковых матчах за право выступать в высшем дивизионе чемпионата Германии в следующем сезоне.
Первая встреча команд в Штутгарте завершилась со счетом 2:2. В ответном матче, прошедшем в понедельник в Берлине, была зафиксирована ничья — 0:0. Таким образом, за счет голов на выезде победу по сумме двух игр одержал "Унион Берлин".
"Штутгарт", занявший 16-е место по итогам чемпионата Германии сезона-2018/19, следующий сезон начнет во второй бундеслиге.
"Унион Берлин", занявший в этом сезоне 3-место во втором по силе немецком дивизионе, впервые в истории пробился в бундеслигу.
Кроме "Штутгарта", по итогам сезона бундеслигу покинули "Ганновер" и "Нюрнберг". Их заменят "Кельн", "Падерборн" и "Унион Берлин".
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