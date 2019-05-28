Головин: переход в «Монако» — поступательное движение в карьере

Хавбек "Монако" россиянин Александр Головин не жалеет о переходе в "Монако", передает "Спорт-экспресс".

По мнению футболиста, переход в клуб Лиги 1 — это поступательное развитие его профессиональной карьеры.

22-летний полузащитник перешел в "Монако" в июле 2018 года за €30 млн До этого Головин выступал за московский ЦСКА.

В завершившемся сезоне футболист смог сыграть в 35 матчах чемпионата Франции, став автором четырех голов и стольких же голевых передач.

"Я не часто задумываюсь о том, насколько правильным решением было перейти в "Монако". На тот момент решение уже было принято. Так что мне оставалось лишь играть и помогать команде. Безусловно, сезон выдался непростым. На это были свои причины. Лично для меня переезд во французский чемпионат — это поступательное развитие карьеры. Коечно, мне потребовалось какое-то время на адаптацию, однако на данный момент я чувствую себя гораздо увереннее, чем год назад. Я уверен, что правильно поступил", — заявил спортсмен.