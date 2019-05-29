«Бавария» предложила $ 101 млн за аргентинского форварда 

Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» интересуется покупкой аргентинского нападающего туринского «Ювентуса» Пауло Дибалы.
Как сообщает Corriere dello Sport, немцы предлагают «Ювентусу» за 25-летнего аргентинца $ 101 млн В минувшем сезоне Дибала во всех турнирах провёл 42 матча за «Ювентус», забив 10 голов и отдав четыре голевых передачи.
Сам аргентинец готов покинуть итальянский клуб, так как недоволен своим положением в команде.
Ранее News.ru писал, что «Челси» и «Реал» договорились о трансфере звёздного нападающего.