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Зидан прокомментировал слухи о переходе Мбаппе в «Реал» 

Газета.Ru + ещё 2 5 часов назад
Фото: AP
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал слухи о переходе форварда "Пари Сен-Жермен" Кильяна Мбаппе в стан сливочных, передает "Советский спорт".
По информации Marca, специалист считает, что игроку парижского клуба хорошо там, где он находится в настоящий момент.
Ожидалось, что Мбаппе покинет "ПСЖ" летним трансферным окном.
"Перейдет ли к нам Мбаппе? Но ему ведь хорошо и там, где он сейчас играет", — заявил 46-летний француз.
В этом сезоне 20-летний игрок парижского клуба провел 43 матча во всех турнирах, став автором 39 голов и 17 голевых передач.
Ранее сообщалось, что Неймар хочет получать в "Реале" €1,3 млн в неделю.
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Футбол , Зинедин Зидан , Реал , Советский спорт
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