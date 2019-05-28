Зинедан прокомментировал слухи о переходе Мбаппе в «Реал»

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал слухи о переходе форварда "Пари Сен-Жермен" Кильяна Мбаппе в стан сливочных, передает "Советский спорт".

По информации Marca, специалист считает, что игроку парижского клуба хорошо там, где он находится в настоящий момент.

Ожидалось, что Мбаппе покинет "ПСЖ" летним трансферным окном.

"Перейдет ли к нам Мбаппе? Но ему ведь хорошо и там, где он сейчас играет", — заявил 46-летний француз.

В этом сезоне 20-летний игрок парижского клуба провел 43 матча во всех турнирах, став автором 39 голов и 17 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Неймар хочет получать в "Реале" €1,3 млн в неделю.