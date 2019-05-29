19-летний футболист обыграл Неймара и поплатился

Imagine o diálogo:



— E aí, meu filho, como foi o treino com a Seleção? Fez gol?



— Não, mas dei uma caneta no Neymar…



Veja quem foi o autor do lance ==> https://t.co/rRxfLytytP pic.twitter.com/mMRxFD0vcX— globoesportecom (@globoesportecom) 28 мая 2019 г. Защитник «Крузейро» Вевертон обыграл нападающего ПСЖ Неймара на тренировке сборной Бразилии по футболу, чем вызвал недовольство со стороны форварда. Видео появилось в Twitter-аккаунте Globoesporte.

19-летний Вевертон обыграл Неймара у боковой линии, прокинув ему мяч между ног. В ответ форвард сфолил на защитнике, схватив его за манишку и повалив на газон. Нападающий ушел с места столкновения, не извинившись.

В данный момент сборная Бразилии готовится к товарищеским матчам против Катара и Гондураса. Затем команда примет участие в домашнем Кубке Америки, который пройдет с 14 июня по 7 июля. Бразильцы сыграют в группе А с Боливией, Венесуэлой и Перу.