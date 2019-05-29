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Договорились на 130 миллионах евро: «Челси» и «Реал» согласовали трансфер Азара 

Вести.Ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: as.com
Лондонский "Челси" согласовал стоимость своего бельгийского полузащитника Эдена Азара с представителями мадридского "Реала". За бельгийца "Королевскому клубу" придется заплатить сумму порядка 130 миллионов евро.
Сам Азар получит от "Реала" контракт на четыре года с еженедельной зарплатой в 400 тысяч фунтов, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на The Sun. Бельгиец накануне установил сроки для совершения сделки — он хочет оформить все документы о переходе в "Реал" до четвертого июня.
Напомним, что Азар защищает цвета "Челси" с 2021 года, куда перешел из французского "Лилля". За время выступлений в лондонском клубе он дважды становился чемпионом Англии, единожды одерживал победы в Лиге Европы, Кубке Англии и Кубке лиги.
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Футбол , Эден Азар , Реал
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