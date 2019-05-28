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Самедов может перейти в клуб Азербайджана 

Газета.Ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Хавбек самарских "Крыльев Советов" Александр Самедов заявил, что может перейти в один из клубов Азербайджана. Об этом сообщает Azerisроrt.
Он также заявил, что вряд ли станет игроком сборной страны.
"Я ничего не исключаю. Сборная — это отдельная история, а вот как игрок одного из клубов… Вполне возможно! В данный момент об этом сложно говорить. Тут многое зависит от ситуации. Однако, опять же, такой вариант вполне возможен! Почему бы и нет", — сказал спортсмен.
Полузащитник "Крыльев" также отметил, что родственники по отцовской линии являются по национальности азербайджанцами.
Ранее Самедов объявил сроки окончания своей карьеры.
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