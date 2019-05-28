«Локомотив» сократит трансферный бюджет

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал о финансовой ситуации в столичном клубае, передает Sport24.

Сообщается, что железнодорожники планируют уменьшить трансферный бюджет клуба в 2019 году.

"Трансферный бюджет в этом году будет средний. Меньше того, что был в прошлом году. 27 мая состоялось заседание трансферного комитета, на котором мы решили все вопросы. Конечно, правильнее бы было сначала поговорить с игроками по этому поводу. Так что в данный момент не могу назвать никаких фамилий", — заявил гендиректор "Локо".

В этом сезоне "Локомотив" занял второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Таким образом, железнодорожники обеспечили себе проход в Лигу чемпионов на следующий сезон.