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РФС готов оказать поддержку терпящему бедствие «Анжи» 

RT на русском + ещё 8 2 часа назад
Фото: © fc-anji.ru
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал ситуацию с футбольным клубом «Анжи».
«Я знаю, что руководство клуба хочет сохранить его. Это правильно, ведь «Анжи» это важный субъект нашего футбола. У него есть свои болельщики, а наличие профессионального клуба важно для Дагестана. Футбол там развивается активно, воспитанникам местных школ нужно где-то продолжать карьеру. Со своей стороны готовы оказать поддержку», — заявил Дюков журналистам на конференции РФС.
Ранее форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов заявил, что слухи об интересе со стороны «Барселоны» имеют мало общего с реальностью.
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Футбол , Александр Дюков , Федор Чалов , РФС
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