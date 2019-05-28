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ФК «Локомотив» не будет продавать братьев Миранчуков 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Фото: ТАСС
Руководство футбольного клуба "Локомотив" не собирается продавать полузащитников Антона и Алексея Миранчуков. Об этом ТАСС сообщил во вторник генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе.
"К Миранчукам есть интерес из Европы, но они — основа той команды, которую мы планируем формировать, — сказал он. — Поэтому, думаю, по состоянию на сегодня предложение должно быть мегазаоблачное [чтобы "Локомотив" согласился продать полузащитников], причем как для клуба, так и для самих игроков. 20-25 млн евро? Это не мегазаоблачное, они уже сегодня столько стоят — им 23 года, у них все еще впереди".
На вопрос о том, есть ли интерес к нападающему Федору Смолову со стороны других клубов, Кикнадзе ушел от ответа.
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Футбол , Алексей Миранчук , Антон Миранчук , Федор Смолов , Локомотив
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