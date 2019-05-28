СМИ: «Барселона» отправит Вальверде в отставку

Эрнесто Вальверде с большой долей вероятности в ближайшее время покинет пост главного тренера «Барселоны».

Руководство каталонцев приняло решение отказаться от услуг наставника в связи с неубедительными результатами команды в завершившемся сезоне.

По информации издания Football Espana со ссылкой на El Mundo, официально об отставке Вальверде может быть сообщено в ближайшие несколько часов, при этом источник близкий к клубу не исключает того, что о расставании может быть сообщено позднее.

В сезоне-2018/19 «Барселона» стала чемпионом страны, однако в прошедшие выходные уступила в финале Кубка Испании «Валенсии», а ранее не смогла пробиться в финал Лиги чемпионов после победы над «Ливерпулем» с разгромным счётом 3:0 в домашнем матче.