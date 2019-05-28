Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: «Барселона» отправит Вальверде в отставку 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Эрнесто Вальверде с большой долей вероятности в ближайшее время покинет пост главного тренера «Барселоны».
Руководство каталонцев приняло решение отказаться от услуг наставника в связи с неубедительными результатами команды в завершившемся сезоне.
По информации издания Football Espana со ссылкой на El Mundo, официально об отставке Вальверде может быть сообщено в ближайшие несколько часов, при этом источник близкий к клубу не исключает того, что о расставании может быть сообщено позднее.
В сезоне-2018/19 «Барселона» стала чемпионом страны, однако в прошедшие выходные уступила в финале Кубка Испании «Валенсии», а ранее не смогла пробиться в финал Лиги чемпионов после победы над «Ливерпулем» с разгромным счётом 3:0 в домашнем матче.
RT на русском: последние новости
ЦСКА объявил об уходе тренера молодёжного состава Игнашевича Слуцкий назвал Аршавина лучшим российским футболистом XXI века РФС применит санкции к тем, кто влиял на результат матча «Чайка» – «Черноморец»
Футбол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Локомотив» сэкономит на трансферах
Олимпийская чемпионка одобрила планы Шипулина
Названа символическая сборная чемпионата России
Биатлонистка Коукалова завершила карьеру
Чемпион мира по хоккею Кутузов стал игроком «Спартака»
Видео
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
03:17
Буре объяснил провал сборной России
Хоккей
03:15
«Хрень пропустили»: как Россия оправдалась за позор и унижение
Хоккей Статьи
00:43
Финляндия нашла слабое место у российских хоккеистов
Хоккей
05:51
Без Олимпиады и перспектив: печальная судьба Артура Гачинского
Фигурное катание Статьи
01:00
Жене Овечкина напомнили о жизни в США
Хоккей
01:29
Донос на коллегу и бегство в США: драмы Зуевой
Фигурное катание
00:43
Россия — Финляндия. После первого периода на табло нули
Хоккей
00:14
Изрешеченный пулями: авто игрока «Зенита» нашли в пруду
Волейбол
00:43
Финны уверены в победе над Россией
Хоккей Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение