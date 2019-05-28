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«Русский Месси» перешёл в ЦСКА 

News.ru + ещё 9 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший футболист московского «Спартака» Денис Давыдов официально стал игроком софийского ЦСКА.
Контракт с ним подписан на три года. Финансовые условия сделки не разглашаются.
В завершившемся сезоне игрок выступал за «Нижний Новгород», забив один гол в семи матчах.
За Давыдовым закрепилось прозвище «Русский Месси» после того, как в ноябре 2014 года председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун сравнил его с одним из лучших футболистов мира — нападающим каталонской «Барселоны» Лионелем Месси.
Давыдов защищал цвета «красно-белых» с 2013-го по 2018-й. Он также вызывался в сборную России.
Сергей Игнашевич официально покинул ЦСКА после 15 лет в клубе, ранее писал News.ru.
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Футбол , Денис Давыдов , Лионель Месси , Леонид Федун , Сергей Игнашевич , Спартак
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