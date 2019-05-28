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Полиция Испании заинтересовалась «странными» матчами «Валенсии» 

Вести.Ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: EPA
Футбольный клуб "Валенсия" стал фигурантом расследования испанской полицией в деле о возможном проведении договорных матчей в рамках чемпионата Испании. Под подозрение попали встречи "Вальядолид" — "Валенсия", "Уэска" — "Валенсия" и "Бетис" — "Уэска".
При этом отмечается, что полиция рассматривает в качестве подозреваемых не официальных лиц, а непосредственно футболистов команд-участников выше перечисленных матчей, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на El Confidencial. Накануне уже были задержаны несколько игроков.
В свою очередь, в "Валенсии" уже открестилась от участия в "странных" встречах. Представители "летучих мышей" дали понять, что расследование не имеет к клубу никакого отношения.
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