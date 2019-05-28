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В «Локомотиве» не хотят продавать Миранчуков в Европу 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Руководство футбольного клуба "Локомотив" пока не планирует продавать полузащитников Антона и Алексея Миранчуков, сообщает ТАСС.
Об этом заявил генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе, который рассказал, что к братьям есть интерес из европейских клубов.
"К Миранчукам есть интерес из Европы, но они — основа той команды, которую мы планируем формировать. Поэтому, думаю, по состоянию на сегодня предложение должно быть мегазаоблачное, причем как для клуба, так и для самих игроков.
€20-25 млн? Это не мегазаоблачное, они уже сегодня столько стоят — им 23 года, у них все еще впереди", — заявил генеральный директор.
При этом Кикнадзе не ответил на вопрос об интересе других клубов к Федору Смолову.
Ранее сообщалось, что "Локомотив" сократит трансферный бюджет.
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Футбол , Алексей Миранчук , Антон Миранчук , Василий Кикнадзе , Федор Смолов , Локомотив , ИТАР-ТАСС
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